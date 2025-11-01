BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena donk on bonk je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DONK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DONK.Dnešní aktuální cena donk on bonk je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DONK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DONK.

Více informací o DONK

Informace o ceně DONK

Co je to DONK

Oficiální webové stránky DONK

Tokenomika pro DONK

Předpověď cen DONK

Logo donk on bonk

donk on bonk Cena (DONK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DONK na USD

--
----
-6.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny donk on bonk (DONK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:42:23 (UTC+8)

Informace o ceně donk on bonk (DONK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001119
$ 0.00001119$ 0.00001119

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

-6.85%

-4.17%

-4.17%

Cena donk on bonk (DONK) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DONK obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DONK v historii je $ 0.00001119, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DONK se za poslední hodinu změnila o +0.35%, za 24 hodin o -6.85% a za posledních 7 dní o -4.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu donk on bonk (DONK)

$ 20.60K
$ 20.60K$ 20.60K

--
----

$ 20.60K
$ 20.60K$ 20.60K

68.97B
68.97B 68.97B

68,967,347,208.94014
68,967,347,208.94014 68,967,347,208.94014

Aktuální tržní kapitalizace donk on bonk je $ 20.60K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DONK je 68.97B, přičemž celková zásoba je 68967347208.94014. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 20.60K.

Historie cen v USD pro donk on bonk (DONK)

Během dnešního dne byla změna ceny donk on bonk na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny donk on bonk na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny donk on bonk na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny donk on bonk na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-6.85%
30 dní$ 0-44.01%
60 dní$ 0-20.83%
90 dní$ 0--

Co je donk on bonk (DONK)

we all love a bunch of donks.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj donk on bonk (DONK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny donk on bonk (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít donk on bonk (DONK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva donk on bonk (DONK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro donk on bonk.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny donk on bonk!

DONK na místní měny

Tokenomika pro donk on bonk (DONK)

Pochopení tokenomiky donk on bonk (DONK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DONK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně donk on bonk (DONK)

Jakou hodnotu má dnes donk on bonk (DONK)?
Aktuální cena DONK v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DONK v USD?
Aktuální cena DONK v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace donk on bonk?
Tržní kapitalizace DONK je $ 20.60K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DONK v oběhu?
Objem DONK v oběhu je 68.97B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DONK?
DONK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00001119 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DONK?
DONK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DONK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DONK je -- USD.
Dosáhne DONK letos vyšší ceny?
DONK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDONK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:42:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se donk on bonk (DONK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

