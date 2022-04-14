Tokenomika pro Donald Toad Coin (DTC)

Tokenomika pro Donald Toad Coin (DTC)

Zjistěte klíčové informace o Donald Toad Coin (DTC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Donald Toad Coin (DTC)

Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰

Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time.

Oficiální webové stránky:
https://donaldtoad.com/

Donald Toad Coin (DTC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Donald Toad Coin (DTC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 221.40K
$ 221.40K
Celkový objem:
$ 69.00M
$ 69.00M
Objem v oběhu:
$ 69.00M
$ 69.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 221.40K
$ 221.40K
Historické maximum:
$ 0.00488496
$ 0.00488496
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00321848
$ 0.00321848

Tokenomika Donald Toad Coin (DTC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Donald Toad Coin (DTC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DTC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DTC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DTC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDTC!

Předpověď ceny DTC

Chcete vědět, kam může DTC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DTC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.