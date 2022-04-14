Tokenomika pro dogwithSHDZ (SHDZ)
$SHDZ (Dog with SHDZ) is a fun and community-driven memecoin centered around a dog mascot wearing sunglasses. The project aims to blend humor, creativity, and the spirit of crypto culture, offering a token that goes beyond typical memecoins. With its fair launch on Pump.fun, $SHDZ ensures transparency and equal opportunity for all participants. The token is designed to create a vibrant, engaged community that shares a love for memes, lightheartedness, and the festive side of crypto.
While the project celebrates inclusivity and fun, $SHDZ is also exploring future utility and expanding its presence through strategic partnerships, listings, and community-driven initiatives. The mascot’s love for Christmas vibes adds a unique, seasonal twist to the brand, further distinguishing $SHDZ in the memecoin landscape.
Tokenomika dogwithSHDZ (SHDZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro dogwithSHDZ (SHDZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SHDZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SHDZ, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.