BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena DOGUE je 0.00001471 USD. Sledujte aktualizace cen DOGUE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOGUE.Dnešní aktuální cena DOGUE je 0.00001471 USD. Sledujte aktualizace cen DOGUE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOGUE.

Více informací o DOGUE

Informace o ceně DOGUE

Co je to DOGUE

Tokenomika pro DOGUE

Předpověď cen DOGUE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo DOGUE

DOGUE Cena (DOGUE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DOGUE na USD

--
----
-1.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny DOGUE (DOGUE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:42:10 (UTC+8)

Informace o ceně DOGUE (DOGUE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001447
$ 0.00001447$ 0.00001447
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001507
$ 0.00001507$ 0.00001507
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001447
$ 0.00001447$ 0.00001447

$ 0.00001507
$ 0.00001507$ 0.00001507

$ 0.00018453
$ 0.00018453$ 0.00018453

$ 0.00001328
$ 0.00001328$ 0.00001328

+0.72%

-1.39%

-16.79%

-16.79%

Cena DOGUE (DOGUE) v reálném čase je $0.00001471. Za posledních 24 hodin se DOGUE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001447 do maxima $ 0.00001507, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOGUE v historii je $ 0.00018453, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001328.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOGUE se za poslední hodinu změnila o +0.72%, za 24 hodin o -1.39% a za posledních 7 dní o -16.79%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DOGUE (DOGUE)

$ 14.70K
$ 14.70K$ 14.70K

--
----

$ 14.70K
$ 14.70K$ 14.70K

999.78M
999.78M 999.78M

999,775,588.333782
999,775,588.333782 999,775,588.333782

Aktuální tržní kapitalizace DOGUE je $ 14.70K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOGUE je 999.78M, přičemž celková zásoba je 999775588.333782. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 14.70K.

Historie cen v USD pro DOGUE (DOGUE)

Během dnešního dne byla změna ceny DOGUE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DOGUE na USD  $ -0.0000027005.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DOGUE na USD  $ -0.0000109537.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DOGUE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.39%
30 dní$ -0.0000027005-18.35%
60 dní$ -0.0000109537-74.46%
90 dní$ 0--

Co je DOGUE (DOGUE)

DOGUE – The Gentleman of Memecoins

DOGUE is a memecoin born from the #DOGUE trend launched by Vogue. Our community loves to create stylish dogs to parody crypto and financial news through elegance and humor.

Our mascot: a dogue in a suit and Prada glasses. He symbolizes today’s society, where many strive to show the most beautiful, the most chic—often just to get noticed. But very few embody the true gentleman.

DOGUE, however, is that true Gentleman. Neither rich nor poor: he represents an alternative to the degeneracy omnipresent in the crypto world.

We stand for elegance, beauty, and style—without pretension. DOGUE is the meeting point of memes, fashion, and timeless class.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny DOGUE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DOGUE (DOGUE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DOGUE (DOGUE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DOGUE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DOGUE!

DOGUE na místní měny

Tokenomika pro DOGUE (DOGUE)

Pochopení tokenomiky DOGUE (DOGUE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DOGUE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DOGUE (DOGUE)

Jakou hodnotu má dnes DOGUE (DOGUE)?
Aktuální cena DOGUE v USD je 0.00001471 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DOGUE v USD?
Aktuální cena DOGUE v USD je $ 0.00001471. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DOGUE?
Tržní kapitalizace DOGUE je $ 14.70K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DOGUE v oběhu?
Objem DOGUE v oběhu je 999.78M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DOGUE?
DOGUE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00018453 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DOGUE?
DOGUE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001328 USD.
Jaký je objem obchodování DOGUE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DOGUE je -- USD.
Dosáhne DOGUE letos vyšší ceny?
DOGUE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDOGUE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:42:10 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se DOGUE (DOGUE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,073.33
$110,073.33$110,073.33

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.66
$3,875.66$3,875.66

+0.38%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02429
$0.02429$0.02429

-24.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.97
$185.97$185.97

-1.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.66
$3,875.66$3,875.66

+0.38%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,073.33
$110,073.33$110,073.33

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.97
$185.97$185.97

-1.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5044
$2.5044$2.5044

-0.77%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09900
$0.09900$0.09900

+98.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01839
$0.01839$0.01839

-8.05%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08097
$0.08097$0.08097

+709.70%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00636
$0.00636$0.00636

+430.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053244
$0.0053244$0.0053244

+171.37%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000827
$0.0000827$0.0000827

+65.40%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.084
$20.084$20.084

+56.12%