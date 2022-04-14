Tokenomika pro Dogs of Elon (DOE)

Zjistěte klíčové informace o Dogs of Elon (DOE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Dogs of Elon (DOE)

The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets...

DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news.

https://dogsofelon.io/

Dogs of Elon (DOE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dogs of Elon (DOE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 65.81K
Celkový objem:
$ 350.17M
Objem v oběhu:
$ 350.17M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 65.81K
Historické maximum:
$ 0.01712076
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00018774
Tokenomika Dogs of Elon (DOE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dogs of Elon (DOE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOE!

