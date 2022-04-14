Tokenomika pro DOGMOM (DOGMOM)

Tokenomika pro DOGMOM (DOGMOM)

Zjistěte klíčové informace o DOGMOM (DOGMOM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DOGMOM (DOGMOM)

DOGMOM is a wholesome meme project built on the Solana blockchain. At first glance, it’s all smiles — a loving mother Shiba Inu cooking meals, pushing swings, and raising her pups with care and devotion. But this isn’t just another feel-good meme. DOGMOM is a tribute to the strength, resilience, and quiet power of maternal love. Behind every gentle smile is a protector, a teacher, a provider — the backbone of the pack. In a sea of chaos and degeneracy, DOGMOM stands tall as a symbol of warmth and stability. It’s not just about memes; it’s about building a cozy, loyal, and fiercely united community. Much love. Very mom. So care. This is DOGMOM — a reminder that in the wild world of Web3, sometimes the softest touch leaves the deepest impact.

Oficiální webové stránky:
https://dogmomsolana.com

DOGMOM (DOGMOM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DOGMOM (DOGMOM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.18K
$ 6.18K$ 6.18K
Celkový objem:
$ 908.77M
$ 908.77M$ 908.77M
Objem v oběhu:
$ 908.77M
$ 908.77M$ 908.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.18K
$ 6.18K$ 6.18K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika DOGMOM (DOGMOM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DOGMOM (DOGMOM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOGMOM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOGMOM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOGMOM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOGMOM!

Předpověď ceny DOGMOM

Chcete vědět, kam může DOGMOM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DOGMOM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.