Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Dnešní aktuální cena doginhood je 0.00000536 USD. Sledujte aktualizace cen DIH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DIH.

Více informací o DIH

Informace o ceně DIH

Co je to DIH

Oficiální webové stránky DIH

Tokenomika pro DIH

Předpověď cen DIH

Logo doginhood

doginhood Cena (DIH)

Zalistování zrušeno

+1.60%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny doginhood (DIH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:41:56 (UTC+8)

Informace o ceně doginhood (DIH) (USD)

Cena doginhood (DIH) v reálném čase je $0.00000536. Za posledních 24 hodin se DIH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000524 do maxima $ 0.00000542, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DIH v historii je $ 0.00009258, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000501.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DIH se za poslední hodinu změnila o +0.14%, za 24 hodin o +1.61% a za posledních 7 dní o -1.34%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu doginhood (DIH)

Aktuální tržní kapitalizace doginhood je $ 5.36K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DIH je 999.48M, přičemž celková zásoba je 999480121.057036. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.36K.

Historie cen v USD pro doginhood (DIH)

Co je doginhood (DIH)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj doginhood (DIH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny doginhood (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít doginhood (DIH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva doginhood (DIH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro doginhood.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny doginhood!

DIH na místní měny

Tokenomika pro doginhood (DIH)

Pochopení tokenomiky doginhood (DIH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DIH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně doginhood (DIH)

Jakou hodnotu má dnes doginhood (DIH)?
Aktuální cena DIH v USD je 0.00000536 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DIH v USD?
Aktuální cena DIH v USD je $ 0.00000536. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace doginhood?
Tržní kapitalizace DIH je $ 5.36K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DIH v oběhu?
Objem DIH v oběhu je 999.48M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DIH?
DIH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00009258 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DIH?
DIH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000501 USD.
Jaký je objem obchodování DIH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DIH je -- USD.
Dosáhne DIH letos vyšší ceny?
DIH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDIH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:41:56 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se doginhood (DIH)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

