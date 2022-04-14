Tokenomika pro Doge Mascot Shibu (SHIBU)
Informace o Doge Mascot Shibu (SHIBU)
This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has.
Tokenomika Doge Mascot Shibu (SHIBU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Doge Mascot Shibu (SHIBU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SHIBU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SHIBU, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SHIBU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHIBU!
