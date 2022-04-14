Tokenomika pro Doge Mascot Shibu (SHIBU)

Tokenomika pro Doge Mascot Shibu (SHIBU)

Zjistěte klíčové informace o Doge Mascot Shibu (SHIBU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Doge Mascot Shibu (SHIBU)

This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has.

Oficiální webové stránky:
https://shibuonsol.net/

Doge Mascot Shibu (SHIBU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Doge Mascot Shibu (SHIBU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 131.60K
$ 131.60K$ 131.60K
Celkový objem:
$ 999.79M
$ 999.79M$ 999.79M
Objem v oběhu:
$ 999.79M
$ 999.79M$ 999.79M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 131.60K
$ 131.60K$ 131.60K
Historické maximum:
$ 0.01318311
$ 0.01318311$ 0.01318311
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00013187
$ 0.00013187$ 0.00013187

Tokenomika Doge Mascot Shibu (SHIBU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Doge Mascot Shibu (SHIBU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHIBU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHIBU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHIBU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHIBU!

Předpověď ceny SHIBU

Chcete vědět, kam může SHIBU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHIBU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.