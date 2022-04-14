Tokenomika pro Doge Marley (MARLEY)

Tokenomika pro Doge Marley (MARLEY)

Zjistěte klíčové informace o Doge Marley (MARLEY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Doge Marley (MARLEY)

Doge Marley Coin embodies a finance revolution, blending the joy of the Doge meme with Bob Marley's legacy, powered by blockchain. It's more than a currency; it's a movement towards a fun, inclusive financial future. Join us in building a community where humor, growth, and unity lead to success. Let's redefine finance together. We are by the community for the community. One Love

Oficiální webové stránky:
https://dogemarley.com
Bílá kniha:
https://framerusercontent.com/assets/N1bRgv9VGxFpY6PGVKppHj817E.pdf

Doge Marley (MARLEY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Doge Marley (MARLEY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 999.14M
$ 999.14M$ 999.14M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 19.55K
$ 19.55K$ 19.55K
Historické maximum:
$ 0.00733535
$ 0.00733535$ 0.00733535
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00001956
$ 0.00001956$ 0.00001956

Tokenomika Doge Marley (MARLEY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Doge Marley (MARLEY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MARLEY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MARLEY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MARLEY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMARLEY!

Předpověď ceny MARLEY

Chcete vědět, kam může MARLEY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MARLEY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.