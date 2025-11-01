BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Doge Head Coin je 0.301197 USD. Sledujte aktualizace cen DHC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DHC.

Doge Head Coin Cena (DHC)

Aktuální cena 1 DHC na USD

$0.301197
$0.301197$0.301197
USD
Graf aktuální ceny Doge Head Coin (DHC)
Informace o ceně Doge Head Coin (DHC) (USD)

Cena Doge Head Coin (DHC) v reálném čase je $0.301197. Za posledních 24 hodin se DHC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.291802 do maxima $ 0.309572, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DHC v historii je $ 0.327676, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.03381452.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DHC se za poslední hodinu změnila o +0.15%, za 24 hodin o +0.98% a za posledních 7 dní o +31.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Doge Head Coin (DHC)

Aktuální tržní kapitalizace Doge Head Coin je $ 3.02M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DHC je 10.02M, přičemž celková zásoba je 10023219.11050142. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.02M.

Historie cen v USD pro Doge Head Coin (DHC)

Během dnešního dne byla změna ceny Doge Head Coin na USD  $ +0.00291476.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Doge Head Coin na USD  $ +0.2545055615.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Doge Head Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Doge Head Coin na USD  $ 0.

Co je Doge Head Coin (DHC)

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Doge Head Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Doge Head Coin (DHC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Doge Head Coin (DHC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Doge Head Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Doge Head Coin!

Tokenomika pro Doge Head Coin (DHC)

Pochopení tokenomiky Doge Head Coin (DHC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DHC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Doge Head Coin (DHC)

Jakou hodnotu má dnes Doge Head Coin (DHC)?
Aktuální cena DHC v USD je 0.301197 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DHC v USD?
Aktuální cena DHC v USD je $ 0.301197. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Doge Head Coin?
Tržní kapitalizace DHC je $ 3.02M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DHC v oběhu?
Objem DHC v oběhu je 10.02M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DHC?
DHC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.327676 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DHC?
DHC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.03381452 USD.
Jaký je objem obchodování DHC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DHC je -- USD.
Dosáhne DHC letos vyšší ceny?
DHC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDHC, kde najdete podrobnější analýzu.
