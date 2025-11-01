BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Doge Baby je 0.03600966 USD. Sledujte aktualizace cen DOGE BABY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOGE BABY.

Více informací o DOGE BABY

Informace o ceně DOGE BABY

Co je to DOGE BABY

Oficiální webové stránky DOGE BABY

Tokenomika pro DOGE BABY

Předpověď cen DOGE BABY

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Doge Baby

Doge Baby Cena (DOGE BABY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DOGE BABY na USD

$0.03600966
$0.03600966
-41.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Doge Baby (DOGE BABY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:52:29 (UTC+8)

Informace o ceně Doge Baby (DOGE BABY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03141263
$ 0.03141263
Nejnižší za 24 h
$ 0.062671
$ 0.062671
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03141263
$ 0.03141263

$ 0.062671
$ 0.062671

$ 25.64
$ 25.64

$ 0.03141263
$ 0.03141263

+0.23%

-41.58%

-30.52%

-30.52%

Cena Doge Baby (DOGE BABY) v reálném čase je $0.03600966. Za posledních 24 hodin se DOGE BABY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03141263 do maxima $ 0.062671, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOGE BABY v historii je $ 25.64, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.03141263.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOGE BABY se za poslední hodinu změnila o +0.23%, za 24 hodin o -41.58% a za posledních 7 dní o -30.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Doge Baby (DOGE BABY)

$ 10.84K
$ 10.84K

--
--

$ 10.84K
$ 10.84K

300.00K
300.00K

300,000.0
300,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Doge Baby je $ 10.84K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOGE BABY je 300.00K, přičemž celková zásoba je 300000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.84K.

Historie cen v USD pro Doge Baby (DOGE BABY)

Během dnešního dne byla změna ceny Doge Baby na USD  $ -0.02563683366651622.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Doge Baby na USD  $ -0.0353399451.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Doge Baby na USD  $ -0.0357131888.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Doge Baby na USD  $ -3.2414596880534784.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.02563683366651622-41.58%
30 dní$ -0.0353399451-98.14%
60 dní$ -0.0357131888-99.17%
90 dní$ -3.2414596880534784-98.90%

Co je Doge Baby (DOGE BABY)

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

Zdroj Doge Baby (DOGE BABY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Doge Baby (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Doge Baby (DOGE BABY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Doge Baby (DOGE BABY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Doge Baby.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Doge Baby!

DOGE BABY na místní měny

Tokenomika pro Doge Baby (DOGE BABY)

Pochopení tokenomiky Doge Baby (DOGE BABY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DOGE BABY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Doge Baby (DOGE BABY)

Jakou hodnotu má dnes Doge Baby (DOGE BABY)?
Aktuální cena DOGE BABY v USD je 0.03600966 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DOGE BABY v USD?
Aktuální cena DOGE BABY v USD je $ 0.03600966. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Doge Baby?
Tržní kapitalizace DOGE BABY je $ 10.84K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DOGE BABY v oběhu?
Objem DOGE BABY v oběhu je 300.00K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DOGE BABY?
DOGE BABY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 25.64 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DOGE BABY?
DOGE BABY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.03141263 USD.
Jaký je objem obchodování DOGE BABY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DOGE BABY je -- USD.
Dosáhne DOGE BABY letos vyšší ceny?
DOGE BABY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDOGE BABY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:52:29 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Doge Baby (DOGE BABY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

$110,262.05

$3,876.73

$0.02279

$186.39

$1.0003

$3,876.73

$110,262.05

$186.39

$2.5111

$1,087.04

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.30640

$1.30640

$0.000354

$0.0042

$0.0033352

$19.876

