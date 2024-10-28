Tokenomika pro Dog Emoji On Solana (🐕)

Zjistěte klíčové informace o Dog Emoji On Solana (🐕), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Dog Emoji On Solana (🐕)

Dog Emoji (🐕) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (🐕) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (🐕) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that 🐕 in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media.

Oficiální webové stránky:
https://dogemojicoin.com/

Dog Emoji On Solana (🐕): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dog Emoji On Solana (🐕), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 244.66K
Celkový objem:
$ 999.97M
Objem v oběhu:
$ 999.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 244.66K
Historické maximum:
$ 0.01392429
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0002444
Tokenomika Dog Emoji On Solana (🐕): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dog Emoji On Solana (🐕) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů 🐕, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu 🐕, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro 🐕 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu🐕!

Předpověď ceny 🐕

Chcete vědět, kam může 🐕 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen 🐕 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.