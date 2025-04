Co je DocuChain (DCCT)

The DocuChain project aims to establish a protocol and a platform that encompasses blockchain-based e-document/contract creation, sending, and authentication that have advanced from existing e-document/contract services in line with this trend.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj DocuChain (DCCT) Oficiální webová stránka