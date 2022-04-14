Tokenomika pro DNAxCAT (DXCT)

Zjistěte klíčové informace o DNAxCAT (DXCT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DNAxCAT (DXCT)

DNAxCAT creates a digital cat pet world where players can raise and breed varies of cute cats and fight shoulder to shoulder in the adventure world with your cats.

DNAxCAT is also an economy in which ownership is totally decided by players, allowing players to seamlessly sell and trade their game assets into cryptocurrency. DNAxCAT leads the trend of GameFi and “Play To Earn”, allowing players to earn by playing games.

Oficiální webové stránky:
https://dnaxcat.io/

DNAxCAT (DXCT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DNAxCAT (DXCT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M
Historické maximum:
$ 10.8
$ 10.8$ 10.8
Historické minimum:
$ 0.01578658
$ 0.01578658$ 0.01578658
Aktuální cena:
$ 0.01604474
$ 0.01604474$ 0.01604474

Tokenomika DNAxCAT (DXCT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DNAxCAT (DXCT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DXCT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DXCT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DXCT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDXCT!

Předpověď ceny DXCT

Chcete vědět, kam může DXCT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DXCT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.