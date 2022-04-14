Tokenomika pro Distracted Dudes (DUDE)

Zjistěte klíčové informace o Distracted Dudes (DUDE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.


Informace o Distracted Dudes (DUDE)

$DUDE: a dude-to-dude electronic cash system $DUDE is a memecoin on Base There is a supply of 10 billion There was no presale 0 was reserved 50% airdropped to around 60,000 addresses 50% in LP and locked for 200 years $DUDE uses Bytecode20, the most efficient ERC20

Oficiální webové stránky:
https://www.distracteddudes.xyz/
Bílá kniha:
https://bafybeidkclxnlwt3chpix7w7wdtduzlky4f46ghddzo645l75dxnbnvyzm.ipfs.w3s.link/%24DUDE%20a%20dude-to-dude%20electronic%20cash%20system.pdf

Distracted Dudes (DUDE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Distracted Dudes (DUDE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 60.79K
$ 60.79K
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 10.00B
$ 10.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 60.79K
$ 60.79K
Historické maximum:
$ 0.00064186
$ 0.00064186
Historické minimum:
$ 0.00000268
$ 0.00000268
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Distracted Dudes (DUDE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Distracted Dudes (DUDE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DUDE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DUDE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DUDE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDUDE!

Předpověď ceny DUDE

Chcete vědět, kam může DUDE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DUDE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.