Tokenomika pro DISCO Chicken (DISCO)

Zjistěte klíčové informace o DISCO Chicken (DISCO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DISCO Chicken (DISCO)

Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing’ to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY.

Oficiální webové stránky:
https://www.discochicken.co

DISCO Chicken (DISCO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DISCO Chicken (DISCO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 14.74K
$ 14.74K
Celkový objem:
$ 999.97M
$ 999.97M
Objem v oběhu:
$ 999.97M
$ 999.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 14.74K
$ 14.74K
Historické maximum:
$ 0.00211762
$ 0.00211762
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika DISCO Chicken (DISCO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DISCO Chicken (DISCO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DISCO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DISCO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DISCO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDISCO!

Předpověď ceny DISCO

Chcete vědět, kam může DISCO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DISCO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

