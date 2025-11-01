BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Disco By Matt Furie je 0.00124228 USD. Sledujte aktualizace cen DISCO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DISCO.Dnešní aktuální cena Disco By Matt Furie je 0.00124228 USD. Sledujte aktualizace cen DISCO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DISCO.

Více informací o DISCO

Informace o ceně DISCO

Co je to DISCO

Oficiální webové stránky DISCO

Tokenomika pro DISCO

Předpověď cen DISCO

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Disco By Matt Furie

Disco By Matt Furie Cena (DISCO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DISCO na USD

$0.00125069
$0.00125069$0.00125069
+23.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Disco By Matt Furie (DISCO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:52:16 (UTC+8)

Informace o ceně Disco By Matt Furie (DISCO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00099156
$ 0.00099156$ 0.00099156
Nejnižší za 24 h
$ 0.00150317
$ 0.00150317$ 0.00150317
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00099156
$ 0.00099156$ 0.00099156

$ 0.00150317
$ 0.00150317$ 0.00150317

$ 0.00306541
$ 0.00306541$ 0.00306541

$ 0.00005465
$ 0.00005465$ 0.00005465

+0.30%

+23.08%

+0.09%

+0.09%

Cena Disco By Matt Furie (DISCO) v reálném čase je $0.00124228. Za posledních 24 hodin se DISCO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00099156 do maxima $ 0.00150317, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DISCO v historii je $ 0.00306541, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00005465.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DISCO se za poslední hodinu změnila o +0.30%, za 24 hodin o +23.08% a za posledních 7 dní o +0.09%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Disco By Matt Furie (DISCO)

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Disco By Matt Furie je $ 1.24M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DISCO je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.24M.

Historie cen v USD pro Disco By Matt Furie (DISCO)

Během dnešního dne byla změna ceny Disco By Matt Furie na USD  $ +0.00023292.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Disco By Matt Furie na USD  $ +0.0149412824.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Disco By Matt Furie na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Disco By Matt Furie na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00023292+23.08%
30 dní$ +0.0149412824+1,202.73%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Disco By Matt Furie (DISCO)

A memecoin on Ethereum inspired by Matt Furie the cultural theme of “The Last Dance.”

Disco (DISCO) is a community-driven cryptocurrency launched on the Ethereum blockchain. The project originates from Matt Furie, the artist known for his role in shaping internet meme culture. DISCO takes inspiration from “The Last Dance,” a narrative uniting the memeverse and online communities through shared cultural references.

Positioned as a digital collectible within Ethereum’s ecosystem, DISCO reflects the intersection of art, culture, and blockchain participation, encouraging engagement among collectors and community members.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Disco By Matt Furie (DISCO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Disco By Matt Furie (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Disco By Matt Furie (DISCO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Disco By Matt Furie (DISCO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Disco By Matt Furie.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Disco By Matt Furie!

DISCO na místní měny

Tokenomika pro Disco By Matt Furie (DISCO)

Pochopení tokenomiky Disco By Matt Furie (DISCO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DISCO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Disco By Matt Furie (DISCO)

Jakou hodnotu má dnes Disco By Matt Furie (DISCO)?
Aktuální cena DISCO v USD je 0.00124228 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DISCO v USD?
Aktuální cena DISCO v USD je $ 0.00124228. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Disco By Matt Furie?
Tržní kapitalizace DISCO je $ 1.24M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DISCO v oběhu?
Objem DISCO v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DISCO?
DISCO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00306541 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DISCO?
DISCO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00005465 USD.
Jaký je objem obchodování DISCO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DISCO je -- USD.
Dosáhne DISCO letos vyšší ceny?
DISCO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDISCO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:52:16 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Disco By Matt Furie (DISCO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,223.32
$110,223.32$110,223.32

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.81
$3,876.81$3,876.81

+0.41%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02279
$0.02279$0.02279

-29.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.41
$186.41$186.41

-0.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.81
$3,876.81$3,876.81

+0.41%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,223.32
$110,223.32$110,223.32

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.41
$186.41$186.41

-0.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5111
$2.5111$2.5111

-0.51%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.03
$1,087.03$1,087.03

+0.24%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.30000
$1.30000$1.30000

+6,400.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.30000
$1.30000$1.30000

+6,400.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000354
$0.000354$0.000354

+77.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0033352
$0.0033352$0.0033352

+69.98%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.876
$19.876$19.876

+54.50%