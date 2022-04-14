Tokenomika pro DINOSHI (DINOSHI)
$DINOSHI is set to become the governance token for DinoLFG , holders will have a unique opportunity to actively participate in the decision-making process.
By holding $DINOSHI, you gain the power to vote and influence the direction that DinoLFG takes. This groundbreaking approach to governance is a testament to the project’s commitment to community involvement and decentralized decision-making.
Dinoshi, the founder of DinoLFG, is demonstrating unwavering support for the project by allocating his own funds to create the DINO DAO. In an unprecedented move, Dinoshi has pledged 2,000,000 $DINO to the Dino DAO, along with dedicating 15% of the $DINOSHI supply to support its operations. These contributions will be personally financed by Dinoshi, ensuring that $DINOSHI holders have the resources needed to realize their vision of making DinoLFG the world’s premier memecoin.
DINOSHI (DINOSHI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DINOSHI (DINOSHI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DINOSHI (DINOSHI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DINOSHI (DINOSHI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DINOSHI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DINOSHI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
