Tokenomika pro DINOSHI (DINOSHI)

Zjistěte klíčové informace o DINOSHI (DINOSHI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DINOSHI (DINOSHI)

$DINOSHI is set to become the governance token for DinoLFG , holders will have a unique opportunity to actively participate in the decision-making process.

By holding $DINOSHI, you gain the power to vote and influence the direction that DinoLFG takes. This groundbreaking approach to governance is a testament to the project’s commitment to community involvement and decentralized decision-making.

Dinoshi, the founder of DinoLFG, is demonstrating unwavering support for the project by allocating his own funds to create the DINO DAO. In an unprecedented move, Dinoshi has pledged 2,000,000 $DINO to the Dino DAO, along with dedicating 15% of the $DINOSHI supply to support its operations. These contributions will be personally financed by Dinoshi, ensuring that $DINOSHI holders have the resources needed to realize their vision of making DinoLFG the world’s premier memecoin.

https://dinolfg.com/dinoshi

DINOSHI (DINOSHI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DINOSHI (DINOSHI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 3.33M
$ 3.33M$ 3.33M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 15.01K
$ 15.01K$ 15.01K
Historické maximum:
$ 0.589568
$ 0.589568$ 0.589568
Historické minimum:
$ 0.00166454
$ 0.00166454$ 0.00166454
Aktuální cena:
$ 0.00450397
$ 0.00450397$ 0.00450397

Tokenomika DINOSHI (DINOSHI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DINOSHI (DINOSHI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DINOSHI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DINOSHI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DINOSHI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDINOSHI!

Předpověď ceny DINOSHI

Chcete vědět, kam může DINOSHI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DINOSHI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.