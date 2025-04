Co je Dinosaur Inu (DINO)

DINO Dinosaur Domination》 is a GameFi world that combines elements such as NFT, GameFi, DAO, social, etc. It is also an innovative and popular GameFi project. The GameFi project merges the concepts of finance and gaming, utilizing blockchain technology and smart contracts to achieve ownership, liquidity, and profit distribution of in-game assets. DINO is trading with over 1.45 Million volume and 1.50 Million Liquidity. Tax to buy and sell is 3%

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!