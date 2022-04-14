Tokenomika pro Dinero Staked ETH (PXETH)
Informace o Dinero Staked ETH (PXETH)
Pirex ETH is an Ether liquid staking token built on top of the Redacted DAO’s Pirex platform and forms the foundation of the Dinero protocol. It is a two-token system built around ETH staking, consisting of pxETH and apxETH.
Dinero Staked ETH (PXETH): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dinero Staked ETH (PXETH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Dinero Staked ETH (PXETH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Dinero Staked ETH (PXETH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PXETH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PXETH, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PXETH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPXETH!
