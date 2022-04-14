Tokenomika pro Didi Bam Bam (DDBAM)

Zjistěte klíčové informace o Didi Bam Bam (DDBAM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Didi Bam Bam (DDBAM)

Sometimes, you have to go all in to make your dreams a reality.

Didi Bam Bam is committed to making cryptocurrency accessible and understandable for everyone.

Didi Bam Bam isn’t just another meme coin; it’s a revolutionary blend of fun and practical value. Our coin is designed to entertain and educate, providing real use case value to its community members.

Inspired by Didi Taihuttu's bold venture into cryptocurrency, we’re on a mission to educate, engage, and empower the world. Join our community and dive into the exciting universe of Didi Bam Bam, where learning meets fun, and innovation drives global adoption.Our unique animated character, Didi Bam Bam, guides users through every stage of their crypto journey:

We combine education with engagement, ensuring our community members not only learn but also participate actively in the ever-evolving crypto space.

Oficiální webové stránky:
https://didibambam.me
Bílá kniha:
https://www.didibambam.me/_files/ugd/ee68b8_95c4f5b736744a0e8b11658d68ce398e.pdf

Didi Bam Bam (DDBAM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Didi Bam Bam (DDBAM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.94M
$ 1.94M
Celkový objem:
$ 21.00M
$ 21.00M
Objem v oběhu:
$ 21.00M
$ 21.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.94M
$ 1.94M
Historické maximum:
$ 0.596253
$ 0.596253
Historické minimum:
$ 0.062681
$ 0.062681
Aktuální cena:
$ 0.092456
$ 0.092456

Tokenomika Didi Bam Bam (DDBAM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Didi Bam Bam (DDBAM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DDBAM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DDBAM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DDBAM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDDBAM!

Předpověď ceny DDBAM

Chcete vědět, kam může DDBAM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DDBAM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.