DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing).
For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals.
Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes.
Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance).
DiamondShell (DSHELL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DiamondShell (DSHELL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DiamondShell (DSHELL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DiamondShell (DSHELL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DSHELL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DSHELL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.