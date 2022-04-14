Tokenomika pro dHealth (DHP)

Tokenomika pro dHealth (DHP)

Zjistěte klíčové informace o dHealth (DHP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o dHealth (DHP)

dHealth - The Framework For Health-to-Earn

dHealth Network offers plug-and-play components and shared blockchain infrastructure to execute global healthcare use-cases and payment systems seamlessly.

DHP (Digital Health Points) is the native token of the dHealth Network. DHP are cross-chain compatible and power the global dHealth ecosystem. Currently, DHP are available as native DHP on dHealth Network and as ERC20 DHP on Ethereum.

Oficiální webové stránky:
https://www.dhealth.com/

dHealth (DHP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro dHealth (DHP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 269.66K
$ 269.66K$ 269.66K
Historické maximum:
$ 0.178256
$ 0.178256$ 0.178256
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00013458
$ 0.00013458$ 0.00013458

Tokenomika dHealth (DHP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro dHealth (DHP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DHP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DHP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DHP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDHP!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.