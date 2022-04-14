Tokenomika pro DGEN (DGEN)
Informace o DGEN (DGEN)
What Is DGEN?
DGEN is an ERC-20 governance and utility token launched by the Degen DAO. DGEN is used to exert control over the Degen DAO and the assets it holds, including the Degen DAO treasury (which can be used to incentivize community builders and bring awareness to the community). DGEN is also incorporated in the Knight of Degen, Inc.’s (a.k.a., “KOD”) decentralized sports and entertainment community and powers tournaments, fantasy games, and other contests on the KOD platform via the KOD mobile and web apps.
What is the Degen DAO?
The Degen DAO is a decentralized ecosystem of web3 sports and competitive entertainment products built for a global community of fans.
Mission Statement
The Degen DAO is building a community-led Sports and Entertainment ecosystem where fans come to celebrate sports, action, and competition with friends and fans around the world. All of the applications and products developed for the Degen DAO ecosystem are connected in their mission of innovating on-chain for communal sports fandom and in-game action, creating new experiences and opportunities, elevating the sports they love.
Community
The launch of the Degen DAO establishes a framework by which the community adjacent to the Knights of Degen, Inc.’s platform can build alongside the core contributors and receive rewards in DGEN for developing key parts of the ecosystem (e.g., guilds and sub-DAOs, bounties, quests).
Knights of Degen Inc.
Knights of Degen Inc. is a web3 sports entertainment and gaming company, dedicated to building innovative games and intellectual property that leverage blockchain technology to unlock innovative experiences that align with the core mission of the Knights of Degen ecosystem and the Degen DAO.
Where Can I Learn More About DGEN?
Whitepaper: https://medium.com/knights-of-degen/knights-of-degen-whitepaper-7f00b405672a Purple Paper: https://knightsofdegen.gitbook.io/the-purple-paper/introduction/the-knights-of-degen
DGEN (DGEN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DGEN (DGEN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DGEN (DGEN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DGEN (DGEN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DGEN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DGEN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DGEN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDGEN!
