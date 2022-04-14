Tokenomika pro DFV (DFV)
Informace o DFV (DFV)
JOIN A TRUE MOVEMENT
DeepFuckingValue, also known as Roaring Kitty, stands as a symbol for retail investors who are fed up with being exploited by major financial players at every turn. This movement represents a collective frustration and a desire for change, where ordinary investors band together to challenge the status quo and reclaim their financial autonomy.
By joining this movement, you become part of a significant shift towards financial freedom. It's not just about investing; it's about standing up against the inequities of the financial system and advocating for a fairer, more inclusive market where retail investors have a voice and power. Be part of this revolutionary change and help pave the way for a future where financial opportunities are accessible to all.
DFV (DFV): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DFV (DFV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DFV (DFV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DFV (DFV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DFV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DFV, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DFV rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDFV!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.