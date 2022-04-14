Tokenomika pro DFV (DFV)

Tokenomika pro DFV (DFV)

Zjistěte klíčové informace o DFV (DFV), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o DFV (DFV)

JOIN A TRUE MOVEMENT

DeepFuckingValue, also known as Roaring Kitty, stands as a symbol for retail investors who are fed up with being exploited by major financial players at every turn. This movement represents a collective frustration and a desire for change, where ordinary investors band together to challenge the status quo and reclaim their financial autonomy.

By joining this movement, you become part of a significant shift towards financial freedom. It's not just about investing; it's about standing up against the inequities of the financial system and advocating for a fairer, more inclusive market where retail investors have a voice and power. Be part of this revolutionary change and help pave the way for a future where financial opportunities are accessible to all.

Oficiální webové stránky:
https://deepfuckingvaluesol.xyz/

DFV (DFV): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DFV (DFV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 837.54M
$ 837.54M$ 837.54M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 101.40K
$ 101.40K$ 101.40K
Historické maximum:
$ 0.00378223
$ 0.00378223$ 0.00378223
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00012107
$ 0.00012107$ 0.00012107

Tokenomika DFV (DFV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DFV (DFV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DFV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DFV, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DFV rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDFV!

Předpověď ceny DFV

Chcete vědět, kam může DFV zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DFV kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.