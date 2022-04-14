Tokenomika pro dextoro (DTR)

Zjistěte klíčové informace o dextoro (DTR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o dextoro (DTR)

The Power Behind dextoro - The next-generation Solana memecoin trading app, designed for everyone.

$DTR is the utility and reward token that fuels the dextoro ecosystem - offering real, automated benefits to every trader, contributor, and believer. No staking, no games. Just hold and earn.

$DTR isn't just another reward token; it's a core layer of the dextoro app, built to align with the people who use it.

Oficiální webové stránky:
https://www.dextoro.com/
Bílá kniha:
https://www.dextoro.com/dtr

dextoro (DTR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro dextoro (DTR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 234.19K
$ 234.19K$ 234.19K
Celkový objem:
$ 998.12M
$ 998.12M$ 998.12M
Objem v oběhu:
$ 998.12M
$ 998.12M$ 998.12M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 234.19K
$ 234.19K$ 234.19K
Historické maximum:
$ 0.00895442
$ 0.00895442$ 0.00895442
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00023346
$ 0.00023346$ 0.00023346

Tokenomika dextoro (DTR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro dextoro (DTR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DTR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DTR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DTR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDTR!

Předpověď ceny DTR

Chcete vědět, kam může DTR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DTR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.