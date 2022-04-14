Tokenomika pro dexSHARE (DEXSHARE)
Informace o dexSHARE (DEXSHARE)
dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol.
Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF.
Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model.
dexSHARE (DEXSHARE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro dexSHARE (DEXSHARE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika dexSHARE (DEXSHARE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro dexSHARE (DEXSHARE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DEXSHARE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DEXSHARE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.