Zjistěte klíčové informace o dexie bucks (DBX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o dexie bucks (DBX)

dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia.

Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.

Oficiální webové stránky:
https://dexie.space
Bílá kniha:
https://dexie.space/dbx

dexie bucks (DBX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro dexie bucks (DBX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 828.48K
$ 828.48K$ 828.48K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 10.09M
$ 10.09M$ 10.09M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.21M
$ 8.21M$ 8.21M
Historické maximum:
$ 0.24144
$ 0.24144$ 0.24144
Historické minimum:
$ 0.02865464
$ 0.02865464$ 0.02865464
Aktuální cena:
$ 0.082141
$ 0.082141$ 0.082141

Tokenomika dexie bucks (DBX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro dexie bucks (DBX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DBX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DBX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DBX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDBX!

Předpověď ceny DBX

Chcete vědět, kam může DBX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DBX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.