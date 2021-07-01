Tokenomika pro Devikins (DVK)
Informace o Devikins (DVK)
Devikins is a Play-To-Earn RPG mixed with character breeding game for iOS and Android, and fueled by crypto tokens and NFT characters. Devikins has an ever-expanding world with a player-first mentality. Each playable character in Devikins is a Non-Fungible Token (NFT), which means that each player is the sole owner of a wholly unique playable character in both the Devikins universe and real world. In addition, players can keep their collection of characters fresh and aim for the strongest, most competitive character possible via the breeding system.
Devicoin (DVK) is the utility token used as the main currency of Devikins, although these tokens aren’t ordinary game currency with no real-world value. DVK is a cryptocurrency that may be exchanged with other cryptocurrencies in the real world and eventually be exchanged using fiat currency.
A playable character is not only unique in their ownership. Due to the semi-infinite nature of the character creation algorithm and breeding gameplay, each character will have their own unique visual and combat attributes. Because of this, no character will look exactly like another. Players can experiment and renew their pool of unique characters by breeding the ones they own.
Further, players are able to purchase characters from the marketplace, and even make DVK by putting their own characters up for sale.
Devikins (DVK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Devikins (DVK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Devikins (DVK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Devikins (DVK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DVK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DVK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DVK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDVK!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.