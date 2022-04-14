Tokenomika pro Deq Staked AVAIL (STAVAIL)
Informace o Deq Staked AVAIL (STAVAIL)
Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.
Deq Staked AVAIL (STAVAIL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Deq Staked AVAIL (STAVAIL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Deq Staked AVAIL (STAVAIL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Deq Staked AVAIL (STAVAIL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů STAVAIL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu STAVAIL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro STAVAIL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTAVAIL!
Předpověď ceny STAVAIL
Chcete vědět, kam může STAVAIL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen STAVAIL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.