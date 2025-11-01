BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Deputy Dawgs je 0.00000476 USD. Sledujte aktualizace cen DDAWGS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DDAWGS.

Aktuální cena 1 DDAWGS na USD

--
----
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Deputy Dawgs (DDAWGS)
Informace o ceně Deputy Dawgs (DDAWGS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000667
$ 0.00000667$ 0.00000667

$ 0.00000469
$ 0.00000469$ 0.00000469

--

--

-1.95%

-1.95%

Cena Deputy Dawgs (DDAWGS) v reálném čase je $0.00000476. Za posledních 24 hodin se DDAWGS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DDAWGS v historii je $ 0.00000667, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000469.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DDAWGS se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -1.95%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Deputy Dawgs (DDAWGS)

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

--
----

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

313.00B
313.00B 313.00B

313,000,000,000.0
313,000,000,000.0 313,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Deputy Dawgs je $ 1.49M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DDAWGS je 313.00B, přičemž celková zásoba je 313000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.49M.

Historie cen v USD pro Deputy Dawgs (DDAWGS)

Během dnešního dne byla změna ceny Deputy Dawgs na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Deputy Dawgs na USD  $ -0.0000006004.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Deputy Dawgs na USD  $ -0.0000010076.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Deputy Dawgs na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000006004-12.61%
60 dní$ -0.0000010076-21.16%
90 dní$ 0--

Co je Deputy Dawgs (DDAWGS)

Deputy Dawgs ($DDawgs) emerges as a vanguard in the Web3 gaming sphere, operating on the Ethereum network (ERC20) and pushing the boundaries of NFT gaming, AI integration, and enhanced security. This platform is a nexus where gaming enthusiasts, collectors, and tech-savvy individuals unite, exploring an ecosystem that blends the thrill of gaming with the innovation of blockchain technology. Our mission is to create an interactive, immersive gaming universe, bolstered by our native $DDawgs tokens and a variety of exclusive, evolving NFTs.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Deputy Dawgs (DDAWGS)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Deputy Dawgs (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Deputy Dawgs (DDAWGS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Deputy Dawgs (DDAWGS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Deputy Dawgs.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Deputy Dawgs!

DDAWGS na místní měny

Tokenomika pro Deputy Dawgs (DDAWGS)

Pochopení tokenomiky Deputy Dawgs (DDAWGS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DDAWGS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Deputy Dawgs (DDAWGS)

Jakou hodnotu má dnes Deputy Dawgs (DDAWGS)?
Aktuální cena DDAWGS v USD je 0.00000476 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DDAWGS v USD?
Aktuální cena DDAWGS v USD je $ 0.00000476. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Deputy Dawgs?
Tržní kapitalizace DDAWGS je $ 1.49M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DDAWGS v oběhu?
Objem DDAWGS v oběhu je 313.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DDAWGS?
DDAWGS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00000667 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DDAWGS?
DDAWGS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000469 USD.
Jaký je objem obchodování DDAWGS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DDAWGS je -- USD.
Dosáhne DDAWGS letos vyšší ceny?
DDAWGS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDDAWGS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Deputy Dawgs (DDAWGS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

