Tokenomika pro Department of Government Inefficiency (DOGIN)

Zjistěte klíčové informace o Department of Government Inefficiency (DOGIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Department of Government Inefficiency (DOGIN)

DoginHood is a memecoin on Solana, set to grow into an expansive ecosystem and community hub. Its first web3 product is the pioneering, first-ever fully gamified launch platform—“Degen Caravan”.

Degen Caravan, as the first platform of its kind, is revolutionizing token launches by merging gamification with early investments. Players engage in a 24-hour event divided into hourly rounds, shooting Arrows to deal damage, earn points, and compete on leaderboards. What makes this platform truly unique is its deflationary system: every Arrow shot incurs a fee, with 50% directed to a Buyback, making $DOGIN deflationary. This way, players not only compete for allocation but actively boost the value of $DOGIN with each action.

The 24-hour event, “Degen Caravan,” isn’t just gamified—it extends to the entire process of farming Arrows. Participants engage in a fully featured Telegram game where they must whack notorious cryptospace villains like Sam Dogman Fried and DogWon.

We're accelerating content creation for DoginHood, aiming to deliver top-tier, memecoin-focused content that builds community, strengthens culture, and generally expands our IP.

To support this, we’re also pushing real-life products infused with our IP, expanding our presence beyond the digital world. The first real-life product we launched is “DoginFUEL,” an energy drink that we’ll use to sponsor as many conferences as possible to boost visibility and brand awareness. We already confirmed 5 countries where our next product will be in established real world stores, to be revealed.

By combining high-quality, unique content and real-world products with the highest standard of web3 solutions, DoginHood ensures its growth into a thriving, long-lasting ecosystem that provides numerous utilities for the token, making it deflationary.

Oficiální webové stránky:
https://app.doginhood.io/
Bílá kniha:
https://doginhood.gitbook.io/dogin-hood

Department of Government Inefficiency (DOGIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Department of Government Inefficiency (DOGIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 57.15K
$ 57.15K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 57.15K
$ 57.15K
Historické maximum:
$ 0.00426472
$ 0.00426472
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Department of Government Inefficiency (DOGIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Department of Government Inefficiency (DOGIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOGIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOGIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOGIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOGIN!

Předpověď ceny DOGIN

Chcete vědět, kam může DOGIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DOGIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.