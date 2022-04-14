Tokenomika pro DELAY (DELAY)
Informace o DELAY (DELAY)
$DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays.
Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains.
With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary.
Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays.
DELAY (DELAY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DELAY (DELAY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DELAY (DELAY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DELAY (DELAY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DELAY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DELAY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.