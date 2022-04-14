Tokenomika pro degwefhat (WEF)
Informace o degwefhat (WEF)
DegWefHat is a lovable meme-coin featuring Deg, the very special and adorable dog with a heart of gold. Always donning his pink signature hat, Deg is known for his endearing personality and gentle demeanor. Despite his slower uptake, Deg's charm and kindness knows no bounds, captivating the hearts of all who encounter him in the crypto space. There's nothing but good vibes when he and his hat are around.
With his big brother by his side, also sporting a pink hat, serving as his idol, Deg embodies the essence of wholesome meme culture. $wef token holders not only join a vibrant community but also become part of Deg's extended family, sharing in the joy and good vibes that he brings to the world.
Invest in WEF today and experience the warmth and positivity that radiates from this one-of-a-kind community. Join the Deg movement and spread the love with every transaction. And always remember: The het stes on!
degwefhat (WEF): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro degwefhat (WEF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika degwefhat (WEF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro degwefhat (WEF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WEF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WEF, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
