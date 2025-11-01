BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DeFiGeek Community Japan je 20.85 USD. Sledujte aktualizace cen TXJP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TXJP.Dnešní aktuální cena DeFiGeek Community Japan je 20.85 USD. Sledujte aktualizace cen TXJP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TXJP.

Více informací o TXJP

Informace o ceně TXJP

Co je to TXJP

Oficiální webové stránky TXJP

Tokenomika pro TXJP

Předpověď cen TXJP

Logo DeFiGeek Community Japan

DeFiGeek Community Japan Cena (TXJP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TXJP na USD

$20.84
$20.84$20.84
-5.30%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny DeFiGeek Community Japan (TXJP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:50:59 (UTC+8)

Informace o ceně DeFiGeek Community Japan (TXJP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 20.69
$ 20.69$ 20.69
Nejnižší za 24 h
$ 22.29
$ 22.29$ 22.29
Nejvyšší za 24 h

$ 20.69
$ 20.69$ 20.69

$ 22.29
$ 22.29$ 22.29

$ 33.01
$ 33.01$ 33.01

$ 20.1
$ 20.1$ 20.1

+0.41%

-5.24%

-6.30%

-6.30%

Cena DeFiGeek Community Japan (TXJP) v reálném čase je $20.85. Za posledních 24 hodin se TXJP obchodoval v rozmezí od minima $ 20.69 do maxima $ 22.29, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TXJP v historii je $ 33.01, zatímco nejnižší cena v historii je $ 20.1.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TXJP se za poslední hodinu změnila o +0.41%, za 24 hodin o -5.24% a za posledních 7 dní o -6.30%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DeFiGeek Community Japan (TXJP)

$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M

--
----

$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M

210.00K
210.00K 210.00K

210,000.0
210,000.0 210,000.0

Aktuální tržní kapitalizace DeFiGeek Community Japan je $ 4.38M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TXJP je 210.00K, přičemž celková zásoba je 210000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.38M.

Historie cen v USD pro DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Během dnešního dne byla změna ceny DeFiGeek Community Japan na USD  $ -1.15434627311013.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DeFiGeek Community Japan na USD  $ -5.2646854650.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DeFiGeek Community Japan na USD  $ -5.4263521950.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DeFiGeek Community Japan na USD  $ -8.607488428782504.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -1.15434627311013-5.24%
30 dní$ -5.2646854650-25.25%
60 dní$ -5.4263521950-26.02%
90 dní$ -8.607488428782504-29.22%

Co je DeFiGeek Community Japan (TXJP)

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny DeFiGeek Community Japan (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DeFiGeek Community Japan (TXJP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DeFiGeek Community Japan (TXJP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DeFiGeek Community Japan.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DeFiGeek Community Japan!

TXJP na místní měny

Tokenomika pro DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Pochopení tokenomiky DeFiGeek Community Japan (TXJP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TXJP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Jakou hodnotu má dnes DeFiGeek Community Japan (TXJP)?
Aktuální cena TXJP v USD je 20.85 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TXJP v USD?
Aktuální cena TXJP v USD je $ 20.85. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DeFiGeek Community Japan?
Tržní kapitalizace TXJP je $ 4.38M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TXJP v oběhu?
Objem TXJP v oběhu je 210.00K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TXJP?
TXJP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 33.01 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TXJP?
TXJP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 20.1 USD.
Jaký je objem obchodování TXJP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TXJP je -- USD.
Dosáhne TXJP letos vyšší ceny?
TXJP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTXJP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:50:59 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

