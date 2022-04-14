Tokenomika pro Defi Shopping Stake (DSS)

Zjistěte klíčové informace o Defi Shopping Stake (DSS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Defi Shopping Stake (DSS)

DSS is a Defi-oriented enhancement of the Loyalty program system which each wallet address used for payment will automatically be used for bonus recognition after each order is completed. The customer's rewards points will be recognized with the smart contract and available for Spending at any time.

Oficiální webové stránky:
https://defi.uquid.com

Defi Shopping Stake (DSS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Defi Shopping Stake (DSS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 22.30M
$ 22.30M$ 22.30M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 555.99K
$ 555.99K$ 555.99K
Historické maximum:
$ 1.58
$ 1.58$ 1.58
Historické minimum:
$ 0.00173063
$ 0.00173063$ 0.00173063
Aktuální cena:
$ 0.02490538
$ 0.02490538$ 0.02490538

Tokenomika Defi Shopping Stake (DSS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Defi Shopping Stake (DSS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DSS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DSS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DSS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDSS!

Předpověď ceny DSS

Chcete vědět, kam může DSS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DSS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.