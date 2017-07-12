Tokenomika pro DeepOnion (ONION)

Tokenomika pro DeepOnion (ONION)

Zjistěte klíčové informace o DeepOnion (ONION), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o DeepOnion (ONION)

"DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017.

Features delivered by the DeepOnion team:

DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)"

Oficiální webové stránky:
https://deeponion.org

DeepOnion (ONION): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DeepOnion (ONION), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 431.81K
$ 431.81K
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 20.08M
$ 20.08M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 0.00
$ 0.00
Historické maximum:
$ 20.2
$ 20.2
Historické minimum:
$ 0.00312193
$ 0.00312193
Aktuální cena:
$ 0.02149917
$ 0.02149917

Tokenomika DeepOnion (ONION): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DeepOnion (ONION) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ONION, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ONION, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ONION rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuONION!

Předpověď ceny ONION

Chcete vědět, kam může ONION zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ONION kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

