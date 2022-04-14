Tokenomika pro Deep Whales AI (DEEPAI)

Zjistěte klíčové informace o Deep Whales AI (DEEPAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Deep Whales AI (DEEPAI)

Deep Whales AI is an AI-powered crypto trading tool that simplifies trading by consolidating essential features like whale wallet tracking, buy/sell alerts, and strategy replication. The platform uses advanced AI algorithms to monitor whale wallet activity and provide early trading alerts, helping both beginner and experienced traders capitalize on market opportunities. By offering a streamlined and secure environment, Deep Whales AI aims to give users an edge in the fast-paced world of crypto trading.

Oficiální webové stránky:
https://www.deepwhalesai.ai/

Deep Whales AI (DEEPAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Deep Whales AI (DEEPAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M
Historické maximum:
$ 0.02594765
$ 0.02594765$ 0.02594765
Historické minimum:
$ 0.00317829
$ 0.00317829$ 0.00317829
Aktuální cena:
$ 0.01037093
$ 0.01037093$ 0.01037093

Tokenomika Deep Whales AI (DEEPAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Deep Whales AI (DEEPAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DEEPAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DEEPAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DEEPAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDEEPAI!

Předpověď ceny DEEPAI

Chcete vědět, kam může DEEPAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DEEPAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.