Dnešní aktuální cena Decentralized Retirement Account je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DRA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DRA.

Více informací o DRA

Informace o ceně DRA

Co je to DRA

Oficiální webové stránky DRA

Tokenomika pro DRA

Předpověď cen DRA

Decentralized Retirement Account Cena (DRA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DRA na USD

--
----
-0.70%1D
USD
Graf aktuální ceny Decentralized Retirement Account (DRA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:39:58 (UTC+8)

Informace o ceně Decentralized Retirement Account (DRA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0054863
$ 0.0054863$ 0.0054863

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.72%

-4.69%

-4.69%

Cena Decentralized Retirement Account (DRA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DRA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DRA v historii je $ 0.0054863, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DRA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.72% a za posledních 7 dní o -4.69%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Decentralized Retirement Account (DRA)

$ 23.35K
$ 23.35K$ 23.35K

--
----

$ 23.35K
$ 23.35K$ 23.35K

999.44M
999.44M 999.44M

999,439,617.865529
999,439,617.865529 999,439,617.865529

Aktuální tržní kapitalizace Decentralized Retirement Account je $ 23.35K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DRA je 999.44M, přičemž celková zásoba je 999439617.865529. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 23.35K.

Historie cen v USD pro Decentralized Retirement Account (DRA)

Během dnešního dne byla změna ceny Decentralized Retirement Account na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Decentralized Retirement Account na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Decentralized Retirement Account na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Decentralized Retirement Account na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.72%
30 dní$ 0-30.13%
60 dní$ 0-34.84%
90 dní$ 0--

Co je Decentralized Retirement Account (DRA)

Infidelity Investments’ Decentralized Retirement Account (DRA) is a blockchain-based alternative to traditional 401(k) plans that enables individuals to build and manage retirement savings entirely on-chain. It uses smart-contract infrastructure to automate contributions, allocations and real-time settlement—removing intermediaries, hidden fees and multi-day delays associated with conventional retirement accounts. DRA provides self-custody of assets, transparent fee schedules and portfolio-assessment tools, allowing users to monitor and adjust their retirement strategy without relying on legacy financial institutions. Infidelity - Retire now, not later.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Decentralized Retirement Account (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Decentralized Retirement Account (DRA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Decentralized Retirement Account (DRA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Decentralized Retirement Account.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Decentralized Retirement Account!

DRA na místní měny

Tokenomika pro Decentralized Retirement Account (DRA)

Pochopení tokenomiky Decentralized Retirement Account (DRA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DRA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Decentralized Retirement Account (DRA)

Jakou hodnotu má dnes Decentralized Retirement Account (DRA)?
Aktuální cena DRA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DRA v USD?
Aktuální cena DRA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Decentralized Retirement Account?
Tržní kapitalizace DRA je $ 23.35K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DRA v oběhu?
Objem DRA v oběhu je 999.44M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DRA?
DRA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0054863 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DRA?
DRA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DRA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DRA je -- USD.
Dosáhne DRA letos vyšší ceny?
DRA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDRA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Decentralized Retirement Account (DRA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

