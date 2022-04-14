Tokenomika pro Decentral Games ICE (ICE)

Zjistěte klíčové informace o Decentral Games ICE (ICE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Decentral Games ICE (ICE)

ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide.

$ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments.

To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games

Oficiální webové stránky:
https://decentral.games/ref/287e180a
Bílá kniha:
https://docs.decentral.games/

Decentral Games ICE (ICE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Decentral Games ICE (ICE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 94.86K
$ 94.86K
Celkový objem:
$ 226.66M
$ 226.66M
Objem v oběhu:
$ 225.67M
$ 225.67M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 95.27K
$ 95.27K
Historické maximum:
$ 0.301699
$ 0.301699
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00042033
$ 0.00042033

Tokenomika Decentral Games ICE (ICE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Decentral Games ICE (ICE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ICE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ICE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ICE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuICE!

Předpověď ceny ICE

Chcete vědět, kam může ICE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ICE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.