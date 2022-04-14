Tokenomika pro DChef (DCHEFSOL)

Zjistěte klíčové informace o DChef (DCHEFSOL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DChef (DCHEFSOL)

DChef is a community-driven project inspired by the endless stream of cooking content flooding our feeds. It celebrates how food and beverages transcend borders, —all in a fun and memeable way.   The ‘D’ in DChef is for the Degen streak inside of many of us, and the sphynx cat is not a fluffy chef but one that goes through the daily grind, with aspirations of being the most Degen Celebrity Chef on the planet with his own 5 star restaurant.   The project aims to bring the community together across different restaurants around the world, connecting degens from all walks of life over some tasty food.  

Oficiální webové stránky:
https://dchef.io

DChef (DCHEFSOL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DChef (DCHEFSOL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 201.79K
$ 201.79K
Celkový objem:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 201.79K
$ 201.79K
Historické maximum:
$ 0.00135019
$ 0.00135019
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00020179
$ 0.00020179

Tokenomika DChef (DCHEFSOL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DChef (DCHEFSOL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DCHEFSOL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DCHEFSOL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DCHEFSOL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDCHEFSOL!

Předpověď ceny DCHEFSOL

Chcete vědět, kam může DCHEFSOL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DCHEFSOL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.