Tokenomika pro DCA420 Meme Index (DCA)

Zjistěte klíčové informace o DCA420 Meme Index (DCA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o DCA420 Meme Index (DCA)

$DCA is a community-driven crypto project aimed at creating the ultimate, searchable database of crypto memes. By cataloging and organizing the best crypto humor and insights from around the world, $DCA connects meme culture with the digital currency landscape, making it easier for everyone to explore and share the content that defines the crypto space.

"Where Crypto Meets Memes- $DCA, Your Meme Coin Search Engine"

Oficiální webové stránky:
https://dca420.com

DCA420 Meme Index (DCA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DCA420 Meme Index (DCA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.81K
$ 6.81K
Celkový objem:
$ 994.62M
$ 994.62M
Objem v oběhu:
$ 994.62M
$ 994.62M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.81K
$ 6.81K
Historické maximum:
$ 0.0021647
$ 0.0021647
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika DCA420 Meme Index (DCA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DCA420 Meme Index (DCA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DCA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DCA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DCA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDCA!

Předpověď ceny DCA

Chcete vědět, kam může DCA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DCA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.