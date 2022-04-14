Tokenomika pro Dawn Protocol (DAWN)

Tokenomika pro Dawn Protocol (DAWN)

Zjistěte klíčové informace o Dawn Protocol (DAWN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Dawn Protocol (DAWN)

Dawn is an open-source protocol for gaming and competitions.

Its mission is to enable a fair, open and rewarding gaming ecosystem no matter what country or background users are from. Anyone whether you are a player, business or influencer can run competitions and earn cryptocurrencies on video games using Dawn. Game developers can integrate the open protocol in their games to allow gamers to compete.

If you participated in FirstBlood 2016 Crowdsale, you need to claim DAWN with your existing token.

https://dawn.org/

Dawn Protocol (DAWN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dawn Protocol (DAWN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 76.56K
$ 76.56K$ 76.56K
Celkový objem:
$ 76.59M
$ 76.59M$ 76.59M
Objem v oběhu:
$ 74.46M
$ 74.46M$ 74.46M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 78.75K
$ 78.75K$ 78.75K
Historické maximum:
$ 9.63
$ 9.63$ 9.63
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00102819
$ 0.00102819$ 0.00102819

Tokenomika Dawn Protocol (DAWN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dawn Protocol (DAWN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DAWN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DAWN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

