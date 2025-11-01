BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Dawn je 0.00000619 USD. Sledujte aktualizace cen DAWN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase.

Více informací o DAWN

Informace o ceně DAWN

Co je to DAWN

Bílá kniha pro DAWN

Oficiální webové stránky DAWN

Tokenomika pro DAWN

Předpověď cen DAWN

Logo Dawn

Dawn Cena (DAWN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DAWN na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Dawn (DAWN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:39:36 (UTC+8)

Informace o ceně Dawn (DAWN) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

Cena Dawn (DAWN) v reálném čase je $0.00000619. Za posledních 24 hodin se DAWN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DAWN v historii je $ 0.00025394, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000616.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DAWN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -4.25%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dawn (DAWN)

Aktuální tržní kapitalizace Dawn je $ 6.01K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DAWN je 970.77M, přičemž celková zásoba je 999568366.16483. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.19K.

Historie cen v USD pro Dawn (DAWN)

Během dnešního dne byla změna ceny Dawn na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dawn na USD  $ -0.0000034063.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dawn na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dawn na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000034063-55.03%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Dawn (DAWN)

Dawn is the first data-driven launchpad on Solana, built to transform the way meme coins and trend-based tokens are discovered, created, and deployed. Instead of being “just another launchpad,” Dawn is a real-time monitoring and intelligence platform that tracks thousands of data sources across the internet to identify emerging signals before they go viral.

At its core, Dawn is about solving one of the biggest challenges in the meme coin and trend-token space: narrative discovery. Most traders and creators are forced to react late, chasing memes that have already peaked. Dawn flips this dynamic by continuously scanning global news outlets, social media, viral publishers, and even niche signals like international zoos and video platforms to detect early signs of momentum. These signals are displayed in a Trello-style workspace, where users can prioritize, organize, and act on what matters most to them.

When a user spots a trend they want to act on, they can click Tokenize. Dawn’s built-in AI engine instantly generates a token name, ticker, and description — reducing the creative and technical friction of launch to just a few clicks. If a logo is required, Dawn provides a link to a relevant image from the source of the trend. From there, users can connect their Solana wallet and deploy directly to Pump.fun (with Meteora integration coming soon).

Once deployed, tokens are tracked in real time. Users can manage their own launches within their workspace and also access the Live Feed, which streams all Dawn-created tokens as they go live across the ecosystem. This makes Dawn not only a tool for creators, but also for traders who want to catch new opportunities faster.

The project is powered by $DAWN, the native Solana token that will fuel the platform. $DAWN is designed to scale the ecosystem, unlock advanced features, and reward early adopters. By aligning the growth of the platform with its community, Dawn ensures that the success of the ecosystem directly benefits its users.

In short, Dawn is about turning moments into markets. By combining real-time data, AI-powered token creation, and seamless Solana deployment, Dawn is building the infrastructure layer that makes meme markets smarter, faster, and more accessible.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Dawn (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dawn (DAWN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dawn (DAWN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dawn.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dawn!

DAWN na místní měny

Tokenomika pro Dawn (DAWN)

Pochopení tokenomiky Dawn (DAWN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DAWN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dawn (DAWN)

Jakou hodnotu má dnes Dawn (DAWN)?
Aktuální cena DAWN v USD je 0.00000619 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DAWN v USD?
Aktuální cena DAWN v USD je $ 0.00000619. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dawn?
Tržní kapitalizace DAWN je $ 6.01K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DAWN v oběhu?
Objem DAWN v oběhu je 970.77M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DAWN?
DAWN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00025394 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DAWN?
DAWN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000616 USD.
Jaký je objem obchodování DAWN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DAWN je -- USD.
Dosáhne DAWN letos vyšší ceny?
DAWN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDAWN, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Dawn (DAWN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

