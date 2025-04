Co je DataPort Navigator by Virtuals (PORT)

DataPort Navigator is an advanced analytics platform for the Virtual Agents ecosystem. The platform provides real-time market data, comprehensive analytics tools, and AI-powered insights for tracking and analyzing Virtual Agents performance. Built on the Base network, it offers features including Dominance Index tracking, enhanced agent pages, and cross-chain analytics capabilities. Platform's utility token $PORT serves as the core element of the ecosystem, enabling access to premium features and providing staking benefits, while its innovative bonding mechanism ensures sustainable liquidity and fair token distribution.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj DataPort Navigator by Virtuals (PORT) Bílá kniha Oficiální webová stránka