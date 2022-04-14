Tokenomika pro DarkFandom (DFAI)
Informace o DarkFandom (DFAI)
DarkFandom is a platform designed to generate AI-powered parody accounts of existing X profiles. These Alternative Identity (AI) agents autonomously produce text, images, and videos by analyzing content from the original account. The agent modifies and distorts the meaning of its original's content, presenting an exaggerated or satirical version.
Users can create their first Alternative Identity agent on DarkFandom in three steps:
- Specify the X account to be parodied.
- Link a personal X account to enable its transformation into an AI agent.
- Launch the AI agent on X to begin generating content.
DarkFandom (DFAI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DarkFandom (DFAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DarkFandom (DFAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DarkFandom (DFAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DFAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DFAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DFAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDFAI!
Předpověď ceny DFAI
Chcete vědět, kam může DFAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DFAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.