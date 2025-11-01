BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DarkAni Grok Companion je 0.00000555 USD. Sledujte aktualizace cen DARKANI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DARKANI.Dnešní aktuální cena DarkAni Grok Companion je 0.00000555 USD. Sledujte aktualizace cen DARKANI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DARKANI.

Více informací o DARKANI

Informace o ceně DARKANI

Co je to DARKANI

Oficiální webové stránky DARKANI

Tokenomika pro DARKANI

Předpověď cen DARKANI

Logo DarkAni Grok Companion

DarkAni Grok Companion Cena (DARKANI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DARKANI na USD

0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny DarkAni Grok Companion (DARKANI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:39:16 (UTC+8)

Informace o ceně DarkAni Grok Companion (DARKANI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000555
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000555
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000555
$ 0.00000555
$ 0.00005604
$ 0.00000507
0.00%

+5.63%

+5.63%

Cena DarkAni Grok Companion (DARKANI) v reálném čase je $0.00000555. Za posledních 24 hodin se DARKANI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000555 do maxima $ 0.00000555, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DARKANI v historii je $ 0.00005604, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000507.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DARKANI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o +5.63%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DarkAni Grok Companion (DARKANI)

$ 5.55K
--
$ 5.55K
999.44M
999,436,983.290796
Aktuální tržní kapitalizace DarkAni Grok Companion je $ 5.55K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DARKANI je 999.44M, přičemž celková zásoba je 999436983.290796. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.55K.

Historie cen v USD pro DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Během dnešního dne byla změna ceny DarkAni Grok Companion na USD  $ 0.0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DarkAni Grok Companion na USD  $ -0.0000008625.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DarkAni Grok Companion na USD  $ -0.0000032890.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DarkAni Grok Companion na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0.00.00%
30 dní$ -0.0000008625-15.54%
60 dní$ -0.0000032890-59.26%
90 dní$ 0--

Co je DarkAni Grok Companion (DARKANI)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny DarkAni Grok Companion (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DarkAni Grok Companion (DARKANI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DarkAni Grok Companion (DARKANI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DarkAni Grok Companion.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DarkAni Grok Companion!

DARKANI na místní měny

Tokenomika pro DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Pochopení tokenomiky DarkAni Grok Companion (DARKANI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DARKANI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Jakou hodnotu má dnes DarkAni Grok Companion (DARKANI)?
Aktuální cena DARKANI v USD je 0.00000555 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DARKANI v USD?
Aktuální cena DARKANI v USD je $ 0.00000555. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DarkAni Grok Companion?
Tržní kapitalizace DARKANI je $ 5.55K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DARKANI v oběhu?
Objem DARKANI v oběhu je 999.44M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DARKANI?
DARKANI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00005604 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DARKANI?
DARKANI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000507 USD.
Jaký je objem obchodování DARKANI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DARKANI je -- USD.
Dosáhne DARKANI letos vyšší ceny?
DARKANI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDARKANI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:39:16 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

