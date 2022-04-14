Tokenomika pro Dark Magician Girl (DMG)

Zjistěte klíčové informace o Dark Magician Girl (DMG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Dark Magician Girl (DMG)

Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way.

Oficiální webové stránky:
https://dmgsol.xyz/

Dark Magician Girl (DMG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dark Magician Girl (DMG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 101.73K
$ 101.73K$ 101.73K
Celkový objem:
$ 998.75M
$ 998.75M$ 998.75M
Objem v oběhu:
$ 998.75M
$ 998.75M$ 998.75M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 101.73K
$ 101.73K$ 101.73K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.000102
$ 0.000102$ 0.000102

Tokenomika Dark Magician Girl (DMG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dark Magician Girl (DMG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DMG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DMG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DMG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDMG!

Předpověď ceny DMG

Chcete vědět, kam může DMG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DMG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

