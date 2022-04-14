Tokenomika pro Daoversal (DAOT)
Daoversal is a Web3 social-ecological platform built on blockchain. Web3 social network, DappStore, DeFi infrastructure platform, and AI artificial intelligence apps are the key businesses of Daoversal. ConciousDAO incubated Daoversal, which was initially developed on the CVN public chain ecosystem. It will eventually support global mainstream multi-chains. Daoversal will become a traffic portal for Web3 users and will construct a financial empire in the Web3 world through the development and deployment of AI technologies.
Tokenomika Daoversal (DAOT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Daoversal (DAOT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DAOT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DAOT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.