Tokenomika pro daoSOL (DAOSOL)

Tokenomika pro daoSOL (DAOSOL)

Zjistěte klíčové informace o daoSOL (DAOSOL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o daoSOL (DAOSOL)

Stake with the DAOPool to earn double rewards and support all of the Solana community! Each SOL staked in the pool is distributed to the Solana communities’ validators, with the goal of further decentralizing the network while also supporting all DAOs. This MonkeDAO initiative aims to highlight the positive, constructive features of crypto, while serving as a resource for the entire Solana ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://daopool.monkedao.io/

daoSOL (DAOSOL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro daoSOL (DAOSOL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 59.26K
$ 59.26K$ 59.26K
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 14.42M
$ 14.42M$ 14.42M
Historické maximum:
$ 2,396.03
$ 2,396.03$ 2,396.03
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 243.37
$ 243.37$ 243.37

Tokenomika daoSOL (DAOSOL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro daoSOL (DAOSOL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DAOSOL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DAOSOL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DAOSOL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDAOSOL!

Předpověď ceny DAOSOL

Chcete vědět, kam může DAOSOL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DAOSOL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.